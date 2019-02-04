Фертонген – 12-й игрок в истории "Тоттенхэма", кто провел 200 матчей за клуб

Защитник Ян Фертонген провел 200-й матч за "Тоттенхэм" и стал 12-м игроком в истории клуба, кто достиг такой отметки, сообщает официальный сайт "шпор". Юбилейная встреча пришлась на игру 25-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (1:0).

Фертонген 31 января перешел в "Тоттенхэм" из "Аякса"​ в июле 2012 года.

Рекордсмены "шпор" по матчам за клуб:

299 – Даррен Андертон

276 – Джермейн Дефо

268 – Ледли Кинг

266 – Аарон Леннон

255 – Сол Кэмпбелл

240 – Иан Уокер

238 – Робби Кин

236 – Тедди Шерингем

236 – Майкл Доусон

227 – Юго Ллорис

226 – Стивен Карр

200 – Ян Фертонген

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