Ферран Торрес рассказал, как Криштиану Роналду повлиял на него

Полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Он является ориентиром для меня. Он изменил футбол в плане питания, заботы о своем теле и инвестиций в него.

Это длительный процесс, и последствия того, что ты делаешь сегодня, видны завтра. Футбол стал более требователен к физической подготовке, и к этому следует быть готовым.

У меня есть личный тренер, а также физиотерапевт. Они контактируют с клубом и помогают мне. Они постоянно поддерживают со мной связь, каждый день», — приводит слова Торреса Manchester Evening News со ссылкой на Movistar.

В текущем сезоне 21-летний Торрес провел 7 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.