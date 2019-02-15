Фернандо Льоренте: "Хочу продлить контракт с "Тоттенхэмом"

Нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте заявил, что хочет продлить контракт с клубом. Действующее соглашение "шпор" с 33-летним испанцем рассчитано до 30 июня 2019 года.

- Если мой контракт будет продлен на год, я буду в восторге, - приводит слова Льоренте Sky Sports. - "Тоттенхэм" - это волнительный и интересный проект, однако мы будем внимательно относиться к любому звонку.

Льоренте выступает за "Тоттенхэм" с 2017 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей в составе "шпор", забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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