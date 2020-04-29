Фернандинью рассказал, что хотел бы вновь продлить контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандинью рассказал, что хотел бы вновь продлить контракт с командой, несмотря на то, что в январе 2020 года заключил новое соглашение.

— Я продлил контракт с «Ман Сити» несколько месяцев назад и пока что всем доволен, посмотрим, что будет дальше, — приводит Sky Sports слова Фернандинью. — Я был бы очень рад, если бы в будущем мы с клубом провели еще одни переговоры по продлению соглашения. Впрочем, если этого не случится, я все равно буду счастлив, ведь знаю, что сделал много для клуба, как и клуб для меня. Мне тут всегда нравилось, «Манчестер Сити» навсегда будет в моем сердце.

Фернандинью перешел в «Ман Сити» из донецкого «Шахтера» летом 2013 года за 40 миллионов евро. Вместе с «горожанами» он трижды становился чемпионом Англии, 5 раз выигрывал Кубок английской лиги, 2 раза — Суперкубок Англии и единожды становился победителем Кубка Англии. Действующий контракт 34-летнего бразильца с «Ман Сити» рассчитан до конца июня 2021 года.