Фернандинью продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2021 года
18:03
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандинью, который в последнее время часто играет на позиции защитника, продлил контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт «Сити».
?2??0??2??1???— Manchester City (@ManCity) January 28, 2020
Another year of @fernandinho!!!
? #ManCity pic.twitter.com/rrEEKTHC5x
Контракт был продлен на один год. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2021 года.
34-летний футболист в текущем сезоне провел 26 матчей за «Сити» во всех турнирах.
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