Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Фернандинью продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2021 года

18:03
Теги:

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандинью, который в последнее время часто играет на позиции защитника, продлил контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт «Сити».

Контракт был продлен на один год. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2021 года.

34-летний футболист в текущем сезоне провел 26 матчей за «Сити» во всех турнирах.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир