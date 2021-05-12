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Фернандинью — о чемпионстве: «Горжусь тем, что являюсь частью «Манчестер Сити»

06:43
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Защитник «Манчестер Сити» Фернандинью прокомментировал победу команды в чемпионате Англии.

«Вау, мы сделали это снова. Это очень большая победа и она принадлежит всем нам, «горожанам». Я горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Давайте продолжим! Чемпионы!» — написал Фернандинью в Twitter.

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии сезона-2020/21. Для «горожан» это пятый титул АПЛ и третий за четыре года. Также «Сити» дважды становился чемпионом Англии до образования премьер-лиги (1936/37, 1967/68).

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