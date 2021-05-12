Защитник «Манчестер Сити» Фернандинью прокомментировал победу команды в чемпионате Англии.

«Вау, мы сделали это снова. Это очень большая победа и она принадлежит всем нам, «горожанам». Я горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Давайте продолжим! Чемпионы!» — написал Фернандинью в Twitter.

Wow, we did it again. ?? This is very big and belongs to all of us CITYZENS. I'm so proud to be part of this team. Let's keep pushing! ???? CHAMPIOOOOONEEEESSSS — Fernandinho (@fernandinho) May 11, 2021

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии сезона-2020/21. Для «горожан» это пятый титул АПЛ и третий за четыре года. Также «Сити» дважды становился чемпионом Англии до образования премьер-лиги (1936/37, 1967/68).