Фернандинью — о чемпионстве: «Горжусь тем, что являюсь частью «Манчестер Сити»
06:43
Защитник «Манчестер Сити» Фернандинью прокомментировал победу команды в чемпионате Англии.
«Вау, мы сделали это снова. Это очень большая победа и она принадлежит всем нам, «горожанам». Я горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Давайте продолжим! Чемпионы!» — написал Фернандинью в Twitter.
Wow, we did it again. ?? This is very big and belongs to all of us CITYZENS. I'm so proud to be part of this team. Let's keep pushing! ???? CHAMPIOOOOONEEEESSSS— Fernandinho (@fernandinho) May 11, 2021
«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии сезона-2020/21. Для «горожан» это пятый титул АПЛ и третий за четыре года. Также «Сити» дважды становился чемпионом Англии до образования премьер-лиги (1936/37, 1967/68).
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