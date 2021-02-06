Фернандинью может войти в тренерский штаб Гвардьолы в «Манчестер Сити»

Летом у полузащитника Фернандинью истекает срок действия контракта с «Манчестер Сити». Речь о новом договоре с 35-летним бразильцем не идет, сообщает O Tempo.

Опытный игрок может принять решение о завершении карьеры.

Согласно же данным директора бразильского клуба «Атлетико Минейро» Родриго Каэтано, у Фернандинью уже есть предложение стать помощником главного тренера «горожан» Хосепа Гвардьолы.

«Вокруг него много слухов из-за того, что его контракт подходит к завершению. Он одна из важнейших фигур в клубе — не только на поле, но и за пределами. Я не знаю, в курсе ли вы, но у него даже есть предложение присоединиться к Пепу Гвардьоле в качестве ассистента», — заявил Каэтано.

35-летний бразилец выступает за «Сити» после своего перехода из «Шахтера» в 2013 году.