Фернандинью может войти в тренерский штаб Гвардьолы в «Манчестер Сити»
Летом у полузащитника Фернандинью истекает срок действия контракта с «Манчестер Сити». Речь о новом договоре с 35-летним бразильцем не идет, сообщает O Tempo.
Опытный игрок может принять решение о завершении карьеры.
Согласно же данным директора бразильского клуба «Атлетико Минейро» Родриго Каэтано, у Фернандинью уже есть предложение стать помощником главного тренера «горожан» Хосепа Гвардьолы.
«Вокруг него много слухов из-за того, что его контракт подходит к завершению. Он одна из важнейших фигур в клубе — не только на поле, но и за пределами. Я не знаю, в курсе ли вы, но у него даже есть предложение присоединиться к Пепу Гвардьоле в качестве ассистента», — заявил Каэтано.
35-летний бразилец выступает за «Сити» после своего перехода из «Шахтера» в 2013 году.
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