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Фернандинью может продолжить карьеру в «Манчестер Сити» в качестве тренера

10:58
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Спортивный директор «Атлетику Минейру» Родригу Каетану сообщил, что полузащитник «Манчестер Сити» Фернандинью может продолжить карьеру в английском клубе в качестве тренера.

«Мы интересуемся Фернандинью, но пока не делали никаких предложений и не вели переговоров. У него есть предложение присоединиться к штабу Хосепа Гвардьолы в качестве тренера», — цитирует Goal Каетану.

Фернандинью выступает за «Манчестер Сити» с 2013 года. В сезоне-2020/21 35-летний бразилец провел 19 матчей за команду, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

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