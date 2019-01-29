Фернандинью: "Когда я перешел в "Манчестер Сити", на бразильцев смотрели настороженно"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандинью считает, что своей игрой изменил отношение к бразильцам в чемпионате Англии. Он перешел в "Сити" из "Шахтера" в 2013 году за 40 миллионов евро.

– Я считаю, что величайшее наследие, которое я оставлю – это двери, которые снова открыты для бразильских игроков, – цитирует Globo Фернандинью. – Когда я только приехал сюда, на нас смотрели настороженно, даже негативно. Теперь же у нас в "Сити" только есть четыре бразильца высокого уровня. Я горжусь этим. Меня всегда уважали и партнеры, и фанаты. Чувствую из огромную любовь.