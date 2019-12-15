Фернандинью: «Думаю, «Ливерпулю» помогает то, что он давно не был чемпионом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандинью считает, что преимуществом «Ливерпуля» в чемпионской гонке является мотивация «красных». По его мнению, «горожанам» не хватает настроя из-за предыдущих успехов.

— Конечно, лучше бы мы были ближе к «Ливерпулю», — цитирует Goal Фернандинью. — Возможно, мы подумали, что после нескольких титулов за один сезон все будет даваться легко. Но в спорте нужно постоянно бороться за победу. Нужно жить этой целью. «Ливерпулю» помогает то, что он долго не выигрывал чемпионат. Сейчас он чувствует, что может это сделать.