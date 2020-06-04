Фернандеш заплакал после перехода в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о своем переходе в клуб. В 5 матчах АПЛ он забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

— Мне было страшно, когда я узнал о трансфере, — цитирует португальца Goal. — Переезд в Манчестер, возможность играть в АПЛ за одну из лучших команд мира — пик моей карьеры. Когда мне сообщили, что есть шанс на переход, то позвонил жене, брату, сестре, маме, а потом просто заплакал. От счастья.

Всю жизнь бился за право защищать цвета этого клуба. Я воспользовался шансом, чтобы реализовать большую мечту. Моя семья с самого начала знала, что я хочу стать футболистом. Они знали, что моя большая мечта — быть в АПЛ и играть за «Манчестер Юнайтед».