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14 декабря 2025, 19:08

Фернандеш забил самый быстрый гол сезона АПЛ в матче «Вест Хэм» — «Астон Вилла»

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Вест Хэма» Матеуш Фернандеш забил самый быстрый гол в АПЛ в сезоне-2025/26.

21-летний португалец отличился на 29-й секунде матча 16-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:3). Прошлый рекорд сезона был установлен 13 декабря в матче между «Ливерпулем» и «Брайтоном» (2:0). Нападающий мерсисайдцев Уго Экитике забил на 46-й секунде встречи.

В сезоне-2025/26 на счету Фернандеша 17 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 2 результативными передачами.

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