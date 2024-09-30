Фернандеш стал четвертым капитаном «МЮ», которого удалили на «Олд Траффорд» в матче АПЛ
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш получил прямую красную карточку в матче 6-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:3).
Португалец стал четвертым капитаном «манкунианцев», который был удален на «Олд Траффорд» в матче чемпионата Англии. Ранее красные карточки получали Рой Кин (против «Ман Сити» в апреле 2001-го), Неманья Видич (против «Ливерпуля» в марте 2014-го) и Уэйн Руни (против «Вест Хэма» в сентябре 2014-го).
30-летний португалец выступает за «МЮ» с 2020 года. В этом сезоне на его счету 9 матчей и 4 голевые передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|6
|5
|0
|1
|12-2
|15
|
2
|Ман. Сити
|6
|4
|2
|0
|14-6
|14
|
3
|Арсенал
|6
|4
|2
|0
|12-5
|14
|
4
|Челси
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|
5
|Астон Вилла
|6
|4
|1
|1
|12-9
|13
|
6
|Фулхэм
|6
|3
|2
|1
|8-5
|11
|
7
|Ньюкасл
|6
|3
|2
|1
|8-7
|11
|
8
|Тоттенхэм
|6
|3
|1
|2
|12-5
|10
|
9
|Брайтон
|6
|2
|3
|1
|10-8
|9
|
10
|Нот. Форест
|6
|2
|3
|1
|6-5
|9
|
11
|Брентфорд
|6
|2
|1
|3
|8-10
|7
|
12
|МЮ
|6
|2
|1
|3
|5-8
|7
|
13
|Борнмут
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|
14
|Вест Хэм
|6
|1
|2
|3
|6-10
|5
|
15
|Ипсвич
|6
|0
|4
|2
|5-10
|4
|
16
|Эвертон
|6
|1
|1
|4
|7-15
|4
|
17
|Лестер
|6
|0
|3
|3
|8-12
|3
|
18
|Кр. Пэлас
|6
|0
|3
|3
|5-9
|3
|
19
|Саутгемптон
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|6
|0
|1
|5
|6-16
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.09
|14:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|1 : 1
|28.09
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|4 : 2
|28.09
|17:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|1 : 1
|28.09
|17:00
|
Челси – Брайтон
|4 : 2
|28.09
|17:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|2 : 1
|28.09
|17:00
|
Нот. Форест – Фулхэм
|0 : 1
|28.09
|19:30
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|1 : 2
|29.09
|16:00
|
Ипсвич – Астон Вилла
|2 : 2
|29.09
|18:30
|
МЮ – Тоттенхэм
|0 : 3
|30.09
|22:00
|
Борнмут – Саутгемптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|5
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|5
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|4
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|4
|1
|1
Новости