Фернандеш стал четвертым капитаном «МЮ», которого удалили на «Олд Траффорд» в матче АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш получил прямую красную карточку в матче 6-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:3).

Португалец стал четвертым капитаном «манкунианцев», который был удален на «Олд Траффорд» в матче чемпионата Англии. Ранее красные карточки получали Рой Кин (против «Ман Сити» в апреле 2001-го), Неманья Видич (против «Ливерпуля» в марте 2014-го) и Уэйн Руни (против «Вест Хэма» в сентябре 2014-го).

30-летний португалец выступает за «МЮ» с 2020 года. В этом сезоне на его счету 9 матчей и 4 голевые передачи.