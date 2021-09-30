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Фернандеш прокомментировал гол Роналду на последней минуте

11:49
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался по поводу победного гола Криштиану Роналду на 95-й минуте в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:1).

«Мы знали, что любой момент, когда Роналду в штрафной получает мяч, может закончится голом. Мы стали делать больше навесов, чаще атаковать через фланги. Кавани и Роналду здорово чувствуют такие моменты. Криштиану снова сделал это. Он забил и сделает это еще много раз в этом сезоне», — цитирует Фернандеша пресс-служба «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» набрал три очка в двух матчах и находится на третьем месте в группе F. В следующем туре команда сыграет с «Аталантой». Матч пройдет 20 октября.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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