Фернандеш прокомментировал гол Роналду на последней минуте
11:49
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался по поводу победного гола Криштиану Роналду на 95-й минуте в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:1).
«Мы знали, что любой момент, когда Роналду в штрафной получает мяч, может закончится голом. Мы стали делать больше навесов, чаще атаковать через фланги. Кавани и Роналду здорово чувствуют такие моменты. Криштиану снова сделал это. Он забил и сделает это еще много раз в этом сезоне», — цитирует Фернандеша пресс-служба «МЮ».
«Манчестер Юнайтед» набрал три очка в двух матчах и находится на третьем месте в группе F. В следующем туре команда сыграет с «Аталантой». Матч пройдет 20 октября.
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место.
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