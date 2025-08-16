Футбол
16 августа, 12:53

Фернандеш объяснил, почему отказался от перехода в «Аль-Хиляль»: «Я еще не осуществил свои мечты в «МЮ»

Сергей Ярошенко

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, почему принял решение остаться в клубе, несмотря на предложение от «Аль-Хиляля».

По информации СМИ, саудовцы предлагали «Юнайтед» 100 миллионов фунтов за трансфер 30-летнего португальца.

«Я еще не осуществил свои мечты здесь. Думаю, все еще могу что-то дать клубу. Я всегда говорил, что останусь здесь до тех пор, пока клуб будет этого хотеть. Знаю, что это было тяжело для «Манчестер Юнайтед», потому что речь шла о беспрецедентной сумме денег. Это то место, где я хочу быть. Хочу осуществить свои мечты здесь и выиграть как можно больше трофеев с клубом», — сказал футболист в интервью Sky Sports.

Фернандеш выступает за английский клуб с 2020 года. За это время на его счету 290 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 98 голами и 86 результативными передачами. Действующее соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

    16.08.2025

