Фернандеш дебютирует за «МЮ» в матче против «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, сможет ли новичок команды Бруну Фернандеш выйти на поле в игре против «Вулверхэмптона». 25-летний хавбек перешел в «МЮ» из «Спортинга» и подписал контракт на 5,5 года с возможностью продления еще на год.

— Он в достаточно хорошей форме, и он точно будет задействован в матче. Он будет в составе. Понятно, что у него выдались суматошные дни, учитывая еще и вчерашнее трехлетие его маленькой дочери. Не знаю, как именно он будет задействован в игре, но он будет в составе, — цитирует специалиста Daily Mirror Sport.

Ранее стало известно, что Бруну будет выступать в МЮ под 18-м номером. В текущем сезоне Фернандеш провел 27 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.