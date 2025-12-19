Фергюсон: «МЮ» может потребоваться 10 или 11 лет для завоевания чемпионства»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон прокомментировал текущую ситуацию клуба.

«Аморим — хороший человек в непростой ситуации. Вспоминаю свое пребывание в «Манчестер Юнайтед», когда «Ливерпуль» был на пике. Это была фантастическая команда, выигравшая Кубок европейских чемпионов четыре раза. Но затем ей потребовался 31 год, чтобы снова выиграть чемпионат. Сейчас «Манчестер Юнайтед» находится в той же ситуации. Может пройти 10 или 11 лет, это цикл. Нужно все тщательно продумать и убедиться, что трансферная политика будет лучше, чем была раньше», — приводит слова Фергюсона The Telegraph.

Последний раз «Манчестер Юнайтед» становился чемпионом Англии в 2013 году, когда команду возглавлял шотландский специалист.

В сезоне-2025/26 «красные дьяволы» после 16 туров занимают шестое место в АПЛ с 26 очками.