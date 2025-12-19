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19 декабря 2025, 21:12

Фергюсон: «МЮ» может потребоваться 10 или 11 лет для завоевания чемпионства»

Сергей Ярошенко

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон прокомментировал текущую ситуацию клуба.

«Аморим — хороший человек в непростой ситуации. Вспоминаю свое пребывание в «Манчестер Юнайтед», когда «Ливерпуль» был на пике. Это была фантастическая команда, выигравшая Кубок европейских чемпионов четыре раза. Но затем ей потребовался 31 год, чтобы снова выиграть чемпионат. Сейчас «Манчестер Юнайтед» находится в той же ситуации. Может пройти 10 или 11 лет, это цикл. Нужно все тщательно продумать и убедиться, что трансферная политика будет лучше, чем была раньше», — приводит слова Фергюсона The Telegraph.

Последний раз «Манчестер Юнайтед» становился чемпионом Англии в 2013 году, когда команду возглавлял шотландский специалист.

В сезоне-2025/26 «красные дьяволы» после 16 туров занимают шестое место в АПЛ с 26 очками.

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Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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