Фергюсон раскритиковал работу системы ВАР

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался по поводу системы видеопомощи арбитрам в чемпионате Англии.

«Это катастрофа. Смотрел матч «Лидса» с «Бернли». Гол гостей отменили в моменте, где голкипер «Лидса» сфолил на их футболисте. Это невероятно», — цитирует Фергюсона Daily Mail.

Встреча 15-го тура АПЛ «Лидс» — «Бернли» (1:0) завершилась в пользу хозяев. Единственный гол был забит с пенальти на 5-й минуте матча.