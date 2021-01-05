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Фергюсон раскритиковал работу системы ВАР

10:10
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался по поводу системы видеопомощи арбитрам в чемпионате Англии.

«Это катастрофа. Смотрел матч «Лидса» с «Бернли». Гол гостей отменили в моменте, где голкипер «Лидса» сфолил на их футболисте. Это невероятно», — цитирует Фергюсона Daily Mail.

Встреча 15-го тура АПЛ «Лидс» — «Бернли» (1:0) завершилась в пользу хозяев. Единственный гол был забит с пенальти на 5-й минуте матча.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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