Алекс Фергюсон рассказал, почему дважды отказался возглавить сборную Англии

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон рассказал, что ему дважды предлагали возглавить сборную Англии. Он объяснил, почему отказался.

«Принять такое предложение было невозможным. Второй раз на меня выходили через Мартина Эдвардса. Я тогда сказал ему: «Просто забудь, я не заинтересован». Я быстро принял решение, у меня ушло на это секунд 10.

Просто представьте, как бы я потом вернулся в Шотландию. Боже мой!» - сказал Фергюсон на пресс-конференции, посвященной выходу его автобиографии.

Вчера, 12 октября, сборная Англии в домашнем матче отбора к ЧМ-2022 не смогла обыграть сборную Венгрию (1:1). С 20 очками англичане возглавляют турнирную таблицу группы I.