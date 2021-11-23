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Фергюсон не принимает участия в поиске нового тренера для «Манчестер Юнайтед»

20:48
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон не принимает участия в поиске нового тренера, утверждает ESPN.

Источник не исключает, что в какой-то момент с 79-летним специалистом могут проконсультироваться. Но шотландец пока не участвует в обсуждении кандидатур и не будет влиять на окончательное решение клуба.

21 ноября «Манчестер Юнайтед» уволил Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера.

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Иван Шитик все материалы автора

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