Фергюсон не принимает участия в поиске нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
20:48
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон не принимает участия в поиске нового тренера, утверждает ESPN.
Источник не исключает, что в какой-то момент с 79-летним специалистом могут проконсультироваться. Но шотландец пока не участвует в обсуждении кандидатур и не будет влиять на окончательное решение клуба.
21 ноября «Манчестер Юнайтед» уволил Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера.
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