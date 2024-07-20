Фергюсон назвал игроков, являющихся «сердцем и душой» «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон рассказал, кто из футболистов является «сердцем и душой» в нынешнем составе команды.

«Кобби Майну и Алехандро Гарначо. Они стали сердцем и душой «Манчестер Юнайтед» со времен Мэтта Басби, который положил начало процессу доверия молодым футболистам», — цитирует Фергюсона Metro.

Майну на данный моменгт 19 лет. Он является воспитанником академии манкунианцев. Гарначо 20 лет. Он находится в системе клуба с 2020 года.