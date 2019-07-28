Фергюсон хочет, чтобы "МЮ" купил хавбека "Астон Виллы"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон предлагает клубу приобрести полузащитника "Астон Виллы" Джона Макгинна, утверждает Sky Sports. Специалист оставил пост в "МЮ" в 2013 году, однако входит в совет директоров клуба и по-прежнему имеет большой авторитет в руководстве.

24-летний шотландец Макгинн перешел в "Астон Виллу" в прошлом сезоне. Он провел 43 матча и забил 7 голов в чемпионшипе и помог бирмингемцам вернуться в премьер-лигу. Ранее в его карьере были шотландские "Сент-Миррен" и "Хайберниан". Также на его счету 15 игр за сборную Шотландии.