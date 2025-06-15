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15 июня 2025, 19:51

Фердинанд: «В следующем сезоне «МЮ» нужно стремиться финишировать как минимум в топ-8»

Сергей Ярошенко

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, какую цель должен ставить перед собой клуб в следующем сезоне.

«Если завершаешь сезон на 15-м месте, то в случае с «МЮ» нужно стремиться финишировать как минимум в восьмерке, в шестерке сильнейших. Едва ли клубу следует заглядывать дальше. И это вам говорит человек, который мечтал только о победе в АПЛ с «Манчестер Юнайтед». В этом смысле это ощутимое понижение», — цитирует Фердинанда Mirror.

В прошедшем сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ с 42 очками.

В финале Лиги Европы «красные дьяволы» уступил «Тоттенхэму» со счетом 0:1.

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Рио Фердинанд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
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 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
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