Фердинанд: «В следующем сезоне «МЮ» нужно стремиться финишировать как минимум в топ-8»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, какую цель должен ставить перед собой клуб в следующем сезоне.

«Если завершаешь сезон на 15-м месте, то в случае с «МЮ» нужно стремиться финишировать как минимум в восьмерке, в шестерке сильнейших. Едва ли клубу следует заглядывать дальше. И это вам говорит человек, который мечтал только о победе в АПЛ с «Манчестер Юнайтед». В этом смысле это ощутимое понижение», — цитирует Фердинанда Mirror.

В прошедшем сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ с 42 очками.

В финале Лиги Европы «красные дьяволы» уступил «Тоттенхэму» со счетом 0:1.