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Сегодня, 21:50

Фердинанд вспомнил, как Фергюсон довел Роналду до слез

Алина Савинова
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал историю о том, как экс-тренер «красных дьяволов» сэр Алекс Фергюсон довел форварда Криштиану Роналду до слез в раздевалке.

Он отметил, что это произошло во время предсезонной поездки в Португалию, где «Юнайтед» провел серию товарищеских матчей.

«Мы были в Португалии, и Криштиану смотрелся не очень хорошо, потому что был молод, у него был переизбыток желания. Помню, мы играли с «Бенфикой», и тренер набросился на Криштиану: «Ты кем себя возомнил? Ты приходишь и пытаешься всем доказать, что ты тот, кем себя считаешь, ты считаешь себя суперзвездой». И я помню, как Роналду плакал в раздевалке. Я сказал: «Этому тренеру все равно, дружище. Ему все равно, кто ты», — сказал Фердинанд в интервью BBC для документального фильма о шотландском тренере.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и в сезоне-2021/22. Вместе с «красными дьяволами» он трижды стал чемпионом Англии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира.

Фергюсон возглавлял «МЮ» с 1986 по 2013 год. За время руководства английской командой он смог завоевать 38 трофеев.

Криштиану Роналду
Рио Фердинанд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 12 3 1 37-16 39
2
 Челси 17 10 5 2 37-19 35
3
 Арсенал 17 9 6 2 34-16 33
4
 Нот. Форест 17 9 4 4 23-19 31
5
 Борнмут 17 8 4 5 27-21 28
6
 Астон Вилла 17 8 4 5 26-26 28
7
 Ман. Сити 17 8 3 6 29-25 27
8
 Ньюкасл 17 7 5 5 27-21 26
9
 Фулхэм 17 6 7 4 24-22 25
10
 Брайтон 17 6 7 4 27-26 25
11
 Тоттенхэм 17 7 2 8 39-25 23
12
 Брентфорд 17 7 2 8 32-32 23
13
 МЮ 17 6 4 7 21-22 22
14
 Вест Хэм 17 5 5 7 22-30 20
15
 Эвертон 16 3 7 6 14-21 16
16
 Кр. Пэлас 17 3 7 7 18-26 16
17
 Лестер 17 3 5 9 21-37 14
18
 Вулверхэмптон 17 3 3 11 27-40 12
19
 Ипсвич 17 2 6 9 16-32 12
20
 Саутгемптон 17 1 3 13 11-36 6
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26.12 15:30
Ман. Сити – Эвертон
 - : -
26.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 - : -
26.12 18:00
Челси – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
26.12 18:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 - : -
26.12 20:30
Вулверхэмптон – МЮ
 - : -
26.12 23:00
Ливерпуль – Лестер
 - : -
27.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 - : -
27.12 23:15
Арсенал – Ипсвич
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Эрлин Бреут Холанн

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Манчестер Сити

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Челси

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П
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Ливерпуль

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Букайо Сака

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