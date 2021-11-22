Фердинанд: «Управление «МЮ» просто шокирует, все делается в спешке, да и кандидатов безработных нет»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о руководстве клуба на фоне увольнения главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.

«Пауза на матчи сборных была идеальным периодом для принятия этого решения, я не понимаю, почему они тянули, — приводит слова Фердинанда The Independent. — Это важный момент, то, как управляют этим клубом, просто шокирует. А теперь все делается в спешке. И меня особенно поражает то, что и кандидатов-то безработных нет. Это все какой-то хаос. Если посмотреть на тренеров, которых привел Эд Вудворд (исполнительный вице-председатель «МЮ»), — кто из них добился успеха? Да никто. Сработали ли трансферы? Нет. Все это на его совести, ему нужно взять вину на себя».

Сульшер был отправлен в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, 21 ноября. Исполняющим обязанности назначен Майкл Кэррик.

«Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков в 12 матчах.