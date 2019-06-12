Фердинанд считает, что Лэмпард – идеальный выбор для "Челси"

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд назвал главного тренера "Дерби" Фрэнка Лэмпарда идеальным кандидатом для "Челси"​.

– Он идеальный выбор, – приводит слова Фердинанда Sky Sports. – Люди говорят об опыте и том, чего ему не хватает, но каким опытом обладал Хосеп Гвардьола​, когда возглавил первую команду "Барселоны"? До этого он тренировал юниоров.

Фрэнк знает клуб, он знает игроков, и игроки будут его уважать. Вы можете видеть, что он умеет держаться перед прессой и состоятелен в своем клубе. Он способен изменить ситуацию за сезон.

Если "Челси" останется под трансферным запретом, я не думаю, что они смогут найти кого-нибудь лучше, чем Лэмпард. Потому что он и Джоди (Моррис, ассистент "Дерби") знают там всех парней с 16 лет. Они знают, на что они способны. "Челси" уже давно обладает лучшими юниорами в стране, и они не получают шансов в первой команде.

Что выберет лондонский клуб? Продолжить тратить кучу денег на тренеров, которым в итоге приходится платить отступные после двух лет работы, или назначить человека, которого любят болельщики?

40-летний Лэмпард называется одним из кандидатов на замену Маурицио Сарри, который вскоре покинет "Челси". Также с "пенсионерами" связывают Рафаэля Бенитеса, Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри​.