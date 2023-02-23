Фердинанд рассказал, чем Мбаппе лучше Холанда

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд рассказал, что думает о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе и нападающем «Манчестер Сити» Эрлине Холанне.

«Оба являются отличными игроками. Но Холанну нужна команда, которая будет создавать ему моменты.

Мбаппе тоже нужны партнеры, но он сам может создавать себе моменты, в одиночку решать исход игры. Я выбираю Мбаппе», — цитирует Фердинанда Daily Mail.

В этом сезоне на счету 24-летний француза 28 матчей, 27 голов и 6 результативных передач за «ПСЖ» во всех турнирах.