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Фердинанд поздравил «Ливерпуль» с чемпионством

01:13
Рио Фердинанд. Фото Instagram
Рио Фердинанд. Фото Instagram
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поздравил «Ливерпуль» с чемпионством. «Манчестер Сити» проиграл «Челси» (1:2) и теперь не сможет догнать «красных» в таблице.

«Поздравляю «Ливерпуль»... Чемпионы премьер-лиги. 28 побед в 31 матче... ничего, кроме похвалы для вас! Весьма заслуженно... Безудержный аппетит... Особенно после того, как вы уступили титул в прошлом сезоне, будучи столь хороши. Психологически вы сильны!» — написал Фердинанд в Twitter.

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