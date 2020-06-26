Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поздравил «Ливерпуль» с чемпионством. «Манчестер Сити» проиграл «Челси» (1:2) и теперь не сможет догнать «красных» в таблице.

«Поздравляю «Ливерпуль»... Чемпионы премьер-лиги. 28 побед в 31 матче... ничего, кроме похвалы для вас! Весьма заслуженно... Безудержный аппетит... Особенно после того, как вы уступили титул в прошлом сезоне, будучи столь хороши. Психологически вы сильны!» — написал Фердинанд в Twitter.