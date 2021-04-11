Фердинанд подверг критике работу арбитра на матче «Тоттенхэм» — «МЮ»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал работу судью на матче «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Арбитр Крис Кавана отменил гол Эдинсона Кавани в первом тайме. После просмотра повтора он зафиксировал фол Скотта Мактоминэя на Сон Хын Мине.
«Судья и ВАР не могут прийти к правильному решению.
ВАР на мусорку! Сплошной бардак! Чувак из «Бернли» ударил ногой в голову Лонгстаффу, и фола там судья не увидел… А теперь вот это!
Мой телевизор в мгновениях от того, чтобы оказаться во дворе, разломанным на 100 кусочков», – написал Фердинанд в серии постов в Twitter.
«Тоттенхэм» принимает дома «Манчестер Юнайтед» в рамках 31-го тура АПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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