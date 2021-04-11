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Фердинанд подверг критике работу арбитра на матче «Тоттенхэм» — «МЮ»

20:02
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал работу судью на матче «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Арбитр Крис Кавана отменил гол Эдинсона Кавани в первом тайме. После просмотра повтора он зафиксировал фол Скотта Мактоминэя на Сон Хын Мине.

«Судья и ВАР не могут прийти к правильному решению.

ВАР на мусорку! Сплошной бардак! Чувак из «Бернли» ударил ногой в голову Лонгстаффу, и фола там судья не увидел… А теперь вот это!

Мой телевизор в мгновениях от того, чтобы оказаться во дворе, разломанным на 100 кусочков», – написал Фердинанд в серии постов в Twitter.

«Тоттенхэм» принимает дома «Манчестер Юнайтед» в рамках 31-го тура АПЛ.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

 

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