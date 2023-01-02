Фердинанд: «На месте Магуайра я бы прямо сейчас искал себе новый клуб»
Экс-игрок сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о будущем защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.
«На месте Гарри Магуайра я бы прямо сейчас искал себе новый клуб. В «Манчестер Юнайтед» у него не получилось», — цитирует Goal Фердинанда.
Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. Срок действующего контракта 29-летнего англичанина с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Магуайр провел «Манчестер Юнайтед» 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|16
|14
|1
|1
|40-14
|43
|
2
|Ман. Сити
|16
|11
|3
|2
|44-16
|36
|
3
|Ньюкасл
|17
|9
|7
|1
|32-11
|34
|
4
|МЮ
|16
|10
|2
|4
|24-20
|32
|
5
|Тоттенхэм
|17
|9
|3
|5
|33-25
|30
|
6
|Ливерпуль
|16
|8
|4
|4
|33-19
|28
|
7
|Фулхэм
|17
|7
|4
|6
|29-27
|25
|
8
|Челси
|16
|7
|4
|5
|20-18
|25
|
9
|Брайтон
|16
|7
|3
|6
|28-24
|24
|
10
|Брентфорд
|17
|5
|8
|4
|27-27
|23
|
11
|Кр. Пэлас
|16
|6
|4
|6
|17-21
|22
|
12
|Астон Вилла
|17
|6
|3
|8
|19-25
|21
|
13
|Лестер
|17
|5
|2
|10
|26-30
|17
|
14
|Лидс
|16
|4
|4
|8
|23-29
|16
|
15
|Борнмут
|17
|4
|4
|9
|18-36
|16
|
16
|Эвертон
|17
|3
|6
|8
|13-20
|15
|
17
|Нот. Форест
|17
|3
|5
|9
|12-34
|14
|
18
|Вест Хэм
|17
|4
|2
|11
|13-22
|14
|
19
|Вулверхэмптон
|17
|3
|4
|10
|10-26
|13
|
20
|Саутгемптон
|17
|3
|3
|11
|15-32
|12
|2.01
|20:30
|
Брентфорд – Ливерпуль
|- : -
|3.01
|22:45
|
Арсенал – Ньюкасл
|- : -
|3.01
|22:45
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|3.01
|22:45
|
Лестер – Фулхэм
|- : -
|3.01
|23:00
|
МЮ – Борнмут
|- : -
|4.01
|22:30
|
Саутгемптон – Нот. Форест
|- : -
|4.01
|22:45
|
Лидс – Вест Хэм
|- : -
|4.01
|23:00
|
Астон Вилла – Вулверхэмптон
|- : -
|4.01
|23:00
|
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
|- : -
|5.01
|23:00
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|13
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|15
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|15
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|14
|1
|2