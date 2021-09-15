Фердинанд — о Сульшере: «Без трофеев его голова окажется на плахе»
19:08
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, что думает о результатах команды под руководством Уле-Гуннар Сульшером.
«Сульшер пока не доказал, что способен регулярно побеждать на высоком уровне. До текущего момента он делал все, что от него требовалось. Настали роковые времена, клуб провел великолепную работу в трансферное окно. В команду пришли победители. Люди, которые способны изменить культуру и философию клуба. Без трофеев его голова окажется на плахе», — цитирует Фердинанда Daily Mail.
14 сентября «МЮ» проиграл «Янг Бойз» (1:2) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
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