«Фенербахче» предлагает Езилу контракт до 2023 года

«Фенербахче» продолжает работу по подписанию полузащитника «Арсенала» Месута Езила. Турецкий клуб готов заключить контракт с футболистом до 2023 года. Также в соглашении будет предусмотрен пункт о возможном продлении договора еще на год, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Сам футболист будет зарабатывать в Турции 5 миллионов евро в год.

Сейчас идут переговоры с «Арсеналом», чтобы лондонский клуб расторг контракт с 32-летним хавбеком.

Езил в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Арсенал». Немец не был включен в заявку на сезон. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.