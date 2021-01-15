Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Фенербахче» предлагает Езилу контракт до 2023 года

15:20
Теги:

«Фенербахче» продолжает работу по подписанию полузащитника «Арсенала» Месута Езила. Турецкий клуб готов заключить контракт с футболистом до 2023 года. Также в соглашении будет предусмотрен пункт о возможном продлении договора еще на год, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Сам футболист будет зарабатывать в Турции 5 миллионов евро в год.

Сейчас идут переговоры с «Арсеналом», чтобы лондонский клуб расторг контракт с 32-летним хавбеком.

Езил в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Арсенал». Немец не был включен в заявку на сезон. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир