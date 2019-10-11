Феллаини считает, что «МЮ» рано уволил Моуринью

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини считает что клуб слишком рано уволил Жозе Моуринью. Специалист был отправлен в отставку в декабре 2018 года, вместо него был назначен Уле Гуннар Сульшер.

— Они подписали одного из лучших тренеров мира — Жозе Моуринью, они хотели построить команду и они уволили его, — цитирует The Telegraph Феллаини. — Непросто построить команду за такое время, нужно больше двух лет. Не знаю, к чему они придут с Сульшером, но для того, чтобы побеждать, нужно время.

Моуринью в первый сезон показал потрясающий результат. Да, второй сезон оказался посложнее, но он пытался. он сделал все, чтобы помочь команде. И они решили его уволить.

По мне его уволили слишком рано. Они доверились Мойесу, но не дали ему время. Они доверились ван Галу, дали ему два года, он выиграл Кубок, после чего они его уволили, потому что хотели быстрого результата.