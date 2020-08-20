Фелипе Андерсон собирается покинуть «Вест Хэм»

Нападающий «Вест Хэма» Фелипе Андерсон намерен сменить клуб этим летом, сообщает The Sun.

По информации источника, 27-летний бразилец уверен, что не сможет часто играть под руководством Дэвида Мойеса и хочет найти команду, где ему будут доверять больше времени на поле. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Лацио».

В сезоне-2019/20 Андерсон провел за «Вест Хэм» 27 матчей, на его счету 1 гол и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.