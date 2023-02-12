Феликс: «Челси» хочет выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий «Челси» Жоау Феликс поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нужно сосредоточиться на следующей игре. Следующий матч всегда самый важный. Это Лига чемпионов — турнир, в котором мы хотим одержать победу», — сказал Феликс на пресс-конференции после матча.

Встреча «Боруссии» с «Челси» состоится 15 февраля. Начало — в 23.00 мск.