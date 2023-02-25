Феликс рассказал, что ему комфортнее играть в «Челси»

Нападающий «Челси» Жоау Феликс, права на которого принадлежат «Атлетико», заявил, что ему комфортнее играть в составе лондонцев.

«Позиция, на которой я играю, и то, как мы играем в «Челси», отличается от «Атлетико». Здесь у меня больше свободы, чтобы применять мой футбол на практике, показывать лучшую игру, чтобы помогать команде. Мне приятно играть здесь. Вопрос только в достижении результатов, и они будут отличными», — сказал Феликс Eleven Portugal.

Контракт игрока с «Челси» рассчитан до конца текущего сезона. На данный момент «синие» занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ.