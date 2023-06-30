Феликс не перейдет в «Астон Виллу»

Будущее нападающего Жоау Феликса остается неопределенным. Вторую часть сезона 2022/23 португалец провел в аренде в «Челси», однако в ближайшее время он вернется в «Атлетико».

Сообщалось, что Феликс может продолжить карьеру в «Астон Вилле», однако игрок не хочет выступать в этой команде.

По данным SER Deportivos, 23-летний форвард не перейдет в клуб, который не выступает в Лиге чемпионов. «Астон Вилла» вышла лишь в Лигу конференций.

Нападающий провел вторую часть сезона-2022/23 в аренде в «Челси». Он сыграл за лондонцев в 20 матчах, отметившись 4 голами. Английский клуб отказался от выкупа Феликса после окончания аренды.