Феликс может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс, который выступает за «Челси» на правах аренды, может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в подписании португальского форварда лично заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

Аренда Феликса в «Челси» истекает в конце июня.

23-летний форвард сыграл за «синих» 11 матчей во всех турнирах и забил два гола. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.