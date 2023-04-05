Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 11:40

Феликс может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс, который выступает за «Челси» на правах аренды, может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в подписании португальского форварда лично заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

Аренда Феликса в «Челси» истекает в конце июня.

23-летний форвард сыграл за «синих» 11 матчей во всех турнирах и забил два гола. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
Эрик тен Хаг
2
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
Смолов — журналисту: «Тебе, что ли, обещал выиграть Кубок, клоун?»
Ученые выявили одинаковые когнитивные ошибки у людей и грызунов
Зеленский прокомментировал убийство военкора Владлена Татарского
Отца хоккеиста Мичкова нашли мертвым в пруду
Подруга Треповой рассказала о ее странностях после переезда в Москву
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хаверц: «Челси» не заслуживает 11-го места в таблице»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 29 23 3 3 70-27 72
2
 Ман. Сити 28 20 4 4 71-26 64
3
 Ньюкасл 27 13 11 3 41-19 50
4
 Тоттенхэм 29 15 5 9 53-41 50
5
 МЮ 27 15 5 7 41-37 50
6
 Брайтон 27 13 7 7 51-34 46
7
 Астон Вилла 29 13 5 11 39-40 44
8
 Ливерпуль 28 12 7 9 48-33 43
9
 Брентфорд 28 10 13 5 46-37 43
10
 Фулхэм 28 11 6 11 39-39 39
11
 Челси 29 10 9 10 29-30 39
12
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 24-39 30
13
 Лидс 29 7 8 14 38-49 29
14
 Вулверхэмптон 29 7 7 15 23-42 28
15
 Вест Хэм 27 7 6 14 25-34 27
16
 Эвертон 29 6 9 14 23-41 27
17
 Нот. Форест 29 6 9 14 24-52 27
18
 Борнмут 29 7 6 16 27-57 27
19
 Лестер 29 7 4 18 40-51 25
20
 Саутгемптон 29 6 5 18 23-47 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 2 : 1
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 1
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 4 : 2
1.03 22:45
Арсенал – Эвертон
 4 : 0
1.03 23:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 2 : 0
15.03 22:30
Саутгемптон – Брентфорд
 0 : 2
4.04 21:45
Борнмут – Брайтон
 0 : 2
4.04 21:45
Лидс – Нот. Форест
 2 : 1
4.04 21:45
Лестер – Астон Вилла
 1 : 2
5.04 22:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 22
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 17
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 27 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости