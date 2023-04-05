Феликс может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс, который выступает за «Челси» на правах аренды, может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, в подписании португальского форварда лично заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.
Аренда Феликса в «Челси» истекает в конце июня.
23-летний форвард сыграл за «синих» 11 матчей во всех турнирах и забил два гола. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|
2
|Ман. Сити
|28
|20
|4
|4
|71-26
|64
|
3
|Ньюкасл
|27
|13
|11
|3
|41-19
|50
|
4
|Тоттенхэм
|29
|15
|5
|9
|53-41
|50
|
5
|МЮ
|27
|15
|5
|7
|41-37
|50
|
6
|Брайтон
|27
|13
|7
|7
|51-34
|46
|
7
|Астон Вилла
|29
|13
|5
|11
|39-40
|44
|
8
|Ливерпуль
|28
|12
|7
|9
|48-33
|43
|
9
|Брентфорд
|28
|10
|13
|5
|46-37
|43
|
10
|Фулхэм
|28
|11
|6
|11
|39-39
|39
|
11
|Челси
|29
|10
|9
|10
|29-30
|39
|
12
|Кр. Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|
13
|Лидс
|29
|7
|8
|14
|38-49
|29
|
14
|Вулверхэмптон
|29
|7
|7
|15
|23-42
|28
|
15
|Вест Хэм
|27
|7
|6
|14
|25-34
|27
|
16
|Эвертон
|29
|6
|9
|14
|23-41
|27
|
17
|Нот. Форест
|29
|6
|9
|14
|24-52
|27
|
18
|Борнмут
|29
|7
|6
|16
|27-57
|27
|
19
|Лестер
|29
|7
|4
|18
|40-51
|25
|
20
|Саутгемптон
|29
|6
|5
|18
|23-47
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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12 тур
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14 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.01
|23:00
|
Фулхэм – Челси
|2 : 1
|18.01
|23:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|1 : 1
|19.01
|23:00
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|4 : 2
|1.03
|22:45
|
Арсенал – Эвертон
|4 : 0
|1.03
|23:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|2 : 0
|15.03
|22:30
|
Саутгемптон – Брентфорд
|0 : 2
|4.04
|21:45
|
Борнмут – Брайтон
|0 : 2
|4.04
|21:45
|
Лидс – Нот. Форест
|2 : 1
|4.04
|21:45
|
Лестер – Астон Вилла
|1 : 2
|5.04
|22:00
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|22
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|17
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|27
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5
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