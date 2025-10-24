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24 октября 2025, 20:20

Кьеза признан лучшим игроком «Ливерпуля» в сентябре

Руслан Минаев

Форвард Федерико Кьеза признан лучшим игроком «Ливерпуля» в сентябре, сообщает пресс-служба клуба.

Итальянец набрал 34 процента голосов. Второе место поделили вратарь Алиссон и хавбек Райан Гравенберх — по 18 процентов.

В сентябре Кьеза провел 3 матча, забил 1 мяч и сделал 2 голевых паса.

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Федерико Кьеза
ФК Ливерпуль
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
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 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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