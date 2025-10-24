Кьеза признан лучшим игроком «Ливерпуля» в сентябре

Форвард Федерико Кьеза признан лучшим игроком «Ливерпуля» в сентябре, сообщает пресс-служба клуба.

Итальянец набрал 34 процента голосов. Второе место поделили вратарь Алиссон и хавбек Райан Гравенберх — по 18 процентов.

В сентябре Кьеза провел 3 матча, забил 1 мяч и сделал 2 голевых паса.