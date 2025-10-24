Кьеза признан лучшим игроком «Ливерпуля» в сентябре
Форвард Федерико Кьеза признан лучшим игроком «Ливерпуля» в сентябре, сообщает пресс-служба клуба.
Итальянец набрал 34 процента голосов. Второе место поделили вратарь Алиссон и хавбек Райан Гравенберх — по 18 процентов.
В сентябре Кьеза провел 3 матча, забил 1 мяч и сделал 2 голевых паса.
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
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|0
|0
|0
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|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
|0
|0
|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
|0
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|0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
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|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
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