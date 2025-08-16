Кьеза не хочет покидать «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза после победы над «Борнмутом» (4:2) в 1-м туре АПЛ отметил, что не хочет уходить из клуба.

«Я очень счастлив в «Ливерпуле»! Поговорю с клубом, но хочу остаться здесь и бороться за множество трофеев», — приводит в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо слова Кьезы.

Ранее появилась информация, что 27-летний итальянец хочет вернуться в Италию.