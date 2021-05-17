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Фаулер поделился мнением об игре «Ливерпуля» в сезоне-2020/21

16:50
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Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер поделился мнением об игре команды в сезоне 2020/21.

«Я постоянно слышу разговоры о том, насколько разочаровывающий сезон у «Ливерпуля». Действительно, звучит странно, что год назад она была лучшей в мире командой, а сейчас борется лишь за четвертое место. Но в футболе важен контекст.

Поверьте, без основных центральных защитников и с постоянно получающими травмы запасными нужна психологическая стабильность, чтобы продолжать бороться за топ-4. У многих команд были травмы, но не до такой степени и не в такой концентрации на одной позиции, как у «Ливерпуля».

Каррагер мне говорил, что люди оправдывали поражение «Манчестер Юнайтед» травмой одного Магуайра. Представьте, что было бы, если бы все их центральные защитники пропустили сезон. Только представь, Гари Невилл!» — приводит слова Фаулера Mirror.

В текущем сезоне «Ливерпуль» набрал 63 очка и после 36 матчей занимает пятое место около зоны Лиги чемпионов.  На четвертом — «Челси» с 64 очками.

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/disappointing-season-imagine-man-utd-24124263

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