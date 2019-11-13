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Фаулер не желает возвращения Джеррарда в «Ливерпуль»

18:34
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Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер поделился мнением о легенде мерсисайдцев Стивене Джеррарде, который возглавляет «Рейнджерс».

— Никогда не говори никогда, но Стивен великолепно работает в «Рейнджерс», — цитирует Фаулера talkSPORT. —  Захочет ли он вернуться в АПЛ? Не сомневаюсь, возможно, в будущем это случится. Когда говорят о следующем тренере «Ливерпуля», вспоминают его, но не хочу, чтобы они искали следующего специалиста. Хочу, чтобы Клопп остался надолго. Его длительное пребывание означает успех для клуба.

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