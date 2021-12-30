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Фаны «МЮ» вывесили огромный баннер с фото Фергюсона перед его 80-летием

23:48
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Болельщики «Манчестер Юнайтед» перед матчем 20-го тура чемпионата Англии против «Бернли» на «Олд Траффорд» вывесили огромный баннер в честь бывшего главного тренера Алекса Фергюсона. Завтра, 31 декабря, ему исполнится 80 лет.

Шотландский специалист тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Вместе с командой он 13 раз выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок страны, четырежды — Кубок лиги. Дважды выиграл Лигу чемпионов. По разу выиграл Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

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Евгений Петров все материалы автора

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