Фаны «МЮ» вывесили огромный баннер с фото Фергюсона перед его 80-летием

Болельщики «Манчестер Юнайтед» перед матчем 20-го тура чемпионата Англии против «Бернли» на «Олд Траффорд» вывесили огромный баннер в честь бывшего главного тренера Алекса Фергюсона. Завтра, 31 декабря, ему исполнится 80 лет.

Manchester United fans unveil a tifo of Sir Alex Ferguson before kick-off to wish him a happy 80th birthday for tomorrow! pic.twitter.com/1VSZvCS5kO — Football Tweet ?? (@Football__Tweet) December 30, 2021

Шотландский специалист тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Вместе с командой он 13 раз выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок страны, четырежды — Кубок лиги. Дважды выиграл Лигу чемпионов. По разу выиграл Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.