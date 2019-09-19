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Фанаты «Стоук Сити» — лидеры по количеству арестованных в сезоне 2018/19

18:40
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Фанаты «Стоук Сити» возглавили список по количеству арестованных по итогам сезона 2018/19, сообщает журналист AP Роб Харрис. Всего было задержано 80 поклонников «гончаров» — это почти вдвое больше, чем фанатов «Лидса» (49).

Третье место в этом списке заняли фанаты «Астон Виллы» (42). Четвертое-пятое — за болельщикам «Шеффилд Юнайтед» (41) и «Манчестер Сити» (39).

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