Фанаты «Стоук Сити» — лидеры по количеству арестованных в сезоне 2018/19
18:40
Фанаты «Стоук Сити» возглавили список по количеству арестованных по итогам сезона 2018/19, сообщает журналист AP Роб Харрис. Всего было задержано 80 поклонников «гончаров» — это почти вдвое больше, чем фанатов «Лидса» (49).
Третье место в этом списке заняли фанаты «Астон Виллы» (42). Четвертое-пятое — за болельщикам «Шеффилд Юнайтед» (41) и «Манчестер Сити» (39).
English football fan arrests league table in 2018-19 season:— Rob Harris (@RobHarris) September 19, 2019
Stoke — 80 arrests.
Leeds — 49
Aston Villa — 42
Sheffield United — 41
Man City — 39
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