Фанаты «Сандерленда» оскорбляли умершего футболиста

Владелец «Сандерленда» Стюарт Дональд выразил возмущение поведением своих болельщиков, сообщает ВВС. Они в автобусе скандировали: «Кто повесился на потолке?» в адрес экс-полузащитника «Ньюкасла» Гэри Спида, который покончил жизнь суицидом в 2011 году.

«Это недопустимо, незаконно, неправильно, жестоко и омерзительно» — прокомментировал эту запись Дональд. Теперь болельщики «Сандерленда», попавшие в объектив камеру, рискуют нарваться на пожизненный запрет на посещение матчей своей команды.