Фанаты против возобновления футбола. Более 300 фанатских организаций требуют не проводить матчи из-за коронавируса

Более 300 фан-объединений, представляющих более 150 европейских клубов, объединились с требованием, чтобы футбол не вернулся в обозримом будущем. Причиной такого поступка является пандемия коронавируса.

«Общественное здравоохранение является первой и единственной целью каждого. Мы считаем, что абсолютная остановка европейского футбола более чем разумна», — говорится в заявлении.

Под документом поставили свои подписи в том числе фанаты «Баварии», «Севильи», «Валенсии», «Штутгарта», «Спортинга», «Пармы», «Наполи», «Ювентуса», «Дженоа», «Удинезе».

More than 300 fan groups representing over 150 European clubs have come together to demand that football does not return for the foreseeable future.



«Public health is the 1st & only aim of everyone. We believe that an absolute stop to European football is more than reasonable.» pic.twitter.com/qSGF6nfSx5 — Get French Football News (@GFFN) May 13, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 13 на 14 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 421 198 человек. Умерших — 297 533, выздоровевших — 1 654 305.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 13 мая выявлен 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.