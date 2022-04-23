Фанаты «Олдхэма» сорвали матч своей команды. Они протестовали против владельца клуба

Фанаты клуба «Олдхэм», выступающего в английской лиге 2 (четвертой по силе дивизион страны), сорвали матч против «Солфорда». Они устроили акцию протеста против руководства клуба, сообщает Goal.

При счете 1:2 в пользу «Солфорда» болельщики вышли на поле с большим баннером в руках. На нем было написано: «Убирайтесь из нашего клуба».

Поражение от «Солфорда» означало бы, что «Олдхэм» досрочно отправляется лигой ниже, где играют полупрофессиональные команды.