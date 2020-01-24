Фанаты «МЮ» массово покинут стадион в знак протеста против Глейзеров

Фанатское объединение «Манчестер Юнайтед» устроит акцию протеста против владельцев клуба семейства Глэйзеров. В Twitter объединения United Xtra сообщается, что болельщики массово покинут «Олд Траффорд» на 58-й минуте матча чемпионата Англии против «Вулверхэмптона», который состоится 1 февраля.

Минута выбрана неслучайно — числов 58 важную роль в истории «МЮ». В 1958 году состоялась авиакатастрофа в Мюнхене, в результате которой погибли 11 представителей клуба, включая 8 футболистов.

Американский бизнесмен Малкольм Глейзер купил «МЮ» в 2005 году, с тех пор фанаты неоднократно проводили акции протеста под общим названием Glazers Out и даже создали альтернативный клуб «Юнайтед оф Манчестер», который выступает в одной из любительских лиг Англии.