Фанаты «Манчестер Юнайтед» блокировали вход на тренировочную базу клуба

Фанаты «Манчестер Юнайтед» блокировали вход в тренировочный комплекс клуба в знак протеста против вступления в Суперлигу, а также против семьи Глейзеров, которая владеет контрольным пакетом акций клуба, информирует ESPN.

Как отмечается, болельщики пришли к полю, где трненируется первая команда, и требуют, чтобы Глейзеры ушли из руководства «МЮ».

Фанаты уже давно выражают свое недовольство Глейзерам, которые приобрели клуб в 2005 году за 790 миллионов фунтов.

Вчера, 21 апреля, совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэль Глейзер выступил с обращением после решения клуба отказаться от участия в европейской Суперлиге, отметив, что клуб прислушился к мнению болельщиков, которые были крайне против нового проекта.

Напомним, 19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».