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Фанаты «Ман Сити» оскорбляли Фреда на расовой почве и кидали в него предметы

22:54

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред пострадал в матче 16-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (2:1). По данным Daily Mail, футболиста оскорбляли на расовой почве и кидали в него посторонние предметы. Один из них попал бразильцу в голову.

«Ман Сити» уже сделал заявление по инциденту: «Клуб придерживается политики нулевой терпимости к дискриминации любого вида, и каждый, кто будет признан виновным в расовых оскорблениях, будет пожизненно отстранен от посещения матчей».

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед

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